Майор Красноярцев и его напарник Криволапов были замечены в Сирии

Украинские военные допросили выжившего российского летчика, самолет которого сбили в Чернигове. Он признался, что сознательно бомбил мирный город.

Об этом свидетельствует обнародованное видео.

Задержанный заявил, что он майор Красноярцев. Он признался, что знал, что бомбит мирный город. По его словам, это был его первый вылет на Чернигов, а до этого он летал вдоль границы.

При этом он отметил, что вылетал из Брянской области.

Второй пилот также катапультировался из сбитого самолета, но он не выжил. Задержанный летчик рассказал, что погибший из его части. Его фамилия Криволапов.

Кроме того, в сети обнародовано фото, которое может свидетельствовать о том, что Красноярцев и Криволапов ранее убивали мирных людей в Сирии. Константин Криволапов находился в базе "Миротворца" за войну в Сирии и причастность к массовым убийствам мирного населения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Чернигове задержали пилота сбитого российского самолета, другой пилот погиб.