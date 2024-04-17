Путин очень внимательно слушал заявления Трампа о войне. Впрочем, сам Болтон в сценарии, описанные Трампом, не верит.

Сейчас Украина находится в уязвимом положении, но ситуация не настолько плачевная, как в начале вторжения. Существует вероятность, что США не примут новый пакет помощи.

Об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" рассказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя материал Bloomberg о том, что Киев находится в наиболее уязвимой позиции за все два года большой войны.

"Я думаю, что наиболее уязвима Украина была в начале полномасштабной войны. Но сейчас существует опасность, что Соединенные Штаты не примут закон о необходимой помощи. У США есть основания думать, что Россия осуществляет в 5-6 раз больше артиллерийских выстрелов, чем Украина. Пять-шесть снарядов на каждый выпущенный Украиной в ответ - долгое время Украина так не продержится. Украина явно экономит боеприпасы", - говорит Болтон.

Он считает, что "лучшее, на что мы можем надеяться до американских выборов, - это определенный тупик на поле боя". Владимир Путин ждет избрания Дональда Трампа.

"Если его изберут, то я очень переживаю за будущее Украины. Я очень обеспокоен возможным переизбранием Трампа - особенно из-за его позиции по НАТО и, в частности, по российскому вторжению в Украину. Я действительно думаю, что если он сможет сосредоточить свое внимание достаточно долго - что для Трампа нелегко, - то он попытается выйти из НАТО. Президенты могут выходить из любых договоров, из которых хотят, и он мог бы это сделать. И это было бы катастрофической ошибкой для Соединенных Штатов и для всего мира, если бы он это сделал, но это возможно. Я думаю, что Путин частично ждет, сделает ли это Трамп, потому что выход США из НАТО сделает НАТО фактически неэффективным - не только для Украины, но и для всего альянса", - добавил Болтон.

Он также считает, что Путин очень внимательно слушал заявления Трампа о войне. Впрочем, сам Болтон в сценарии, описанные Трампом, не верит.

"Но когда попытка получить быстрое решение обернется неудачей, в сознании Трампа это будет означать, что в этом виноват кто-то другой: "Очевидно, что это не может быть его виной. Это не он потерпел неудачу. Кто-то другой помешал этому". И я очень волнуюсь, что здесь сыграет роль его восхищение Путиным. И почти неизбежный результат заключается в том, что он обвинит в неудаче Зеленского, что, очевидно, будет плохой новостью для Украины", - сказал он.

Помощь США Украине - что известно

Как писал УНИАН, из-за атаки Ирана на Израиль США могут скорее проголосовать за помощь Украине.Ранее лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил, что на этой неделе Палата представителей изменит свой законодательный график, чтобы "рассмотреть законодательные акты, которые поддерживают нашего союзника Израиль и привлекают Иран и его террористических ставленников к ответственности", но пока неясно, каким будет это законодательство. или насколько резко оно может отклоняться от принятого Сенатом законопроекта.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе законодатели США попытаются передать Израилю дополнительную помощь, однако ни словом не упомянул в этом заявлении о помощи Украине.

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