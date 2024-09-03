Фактически 100% "Калибров" уничтожается в полете, во время комбинированных атак они, по большей части, отвлечение ПВО Украины.

Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Черное море вышла российская субмарина с "Калибрами" и есть опасность удара. Возможно, лодка на патрулировании, потому что противник знает об их неэффективности и сейчас совершенствует их.

"Утром вышла подводная лодка 636-го проекта. Она является носителем крылатых ракет, может иметь на борту до 4 единиц. В принципе, наличие одной подводной лодки еще не означает, что может быть проведена непосредственно ракетная атака. Однако такая вероятность сохраняется всегда. Потому что для того, чтобы выйти в море и сделать пуски, достаточно нескольких часов", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам в основном когда одна субмарина врага находится на внешнем рейде пункта базирования "Новороссийск" (РФ), как правило, она выполняет задачи по охране пункта базирования. Спикер уточнил, что россияне надводными кораблями не решаются это делать из-за опасности возможных ударов ВСУ.

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Как добавил Плетенчук, враг использует морские платформы во время комбинированных атак, потому что последняя практика их применения показала неэффективность именно морских платформ как самостоятельной системы вооружения. По данным военного, фактически 100% "Калибров" уничтожается в полете и даже во время комбинированных атак на них возлагается функция, в основном, отвлечения, нагрузки украинской ПВО.

"Например, во время последней такой атаки было применено одновременно 28 "Калибров". Это чуть ли не рекорд применения этого типа ракет и 100% их в основном было уничтожено. Это подтверждает то, что эти системы уже не так эффективны, как в начале полномасштабного вторжения. И честно говоря, россияне сами это понимают и в принципе делают соответствующие выводы относительно дальнейшего развития этих систем", - рассказал спикер.

По его информации, в Черном море враг имеет 8 таких ракетоносителей - три подводные лодки проекта 636, так называемые "Варшавянки", три - малые ракетные корабли проекта "Буян-М", и два фрегата - "Адмирал Эссен и "Адмирал Макаров". Надводные корабли имеют по 8 "пусковых" под "Калибры", подводные - по 4.

Ракетный удар по Киеву 2 сентября - подробности

Напомним, 2 сентября во время комбинированной атаки по Киеву российские оккупанты не привлекали ракеты морского базирования типа "Калибр". В то же время в Военно-морских силах ВС Украины считают, что враг не оставил практику атак такими ракетами и сейчас, скорее всего, их накапливает. По мнению Плетенчука, следует рассчитывать что противник все равно будет применять морские платформы в дальнейшем.

Вчера, 2 сентября, в Черном и Азовском морях кораблей РФ на дежурстве зафиксировано не было. Что касается Каспийского моря, то, по данным представителя ВМС ВСУ, оккупанты не наносили из этой акватории ударов по Украине ракетами "Калибр", но это не исключает такой возможности.

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