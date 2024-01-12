Он также отметил, что потери во время штурмов среди трудовых мигрантов и иностранцев, которых заманивают в российские вооруженные формирования, очень значительные.

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили 462 человека и 27 единиц военной техники.

Об этом в своем Telegram- сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Он отметил, что 11 января оккупанты в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" авиаударов не наносили. Враг провел 43 боевых столкновения и совершил 547 артобстрелов.

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В то же время украинские защитники и Защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Так, общие потери противника за прошедшие сутки составили 462 человека и 27 единиц военной техники. Речь идет о пяти танках, трех боевых бронированных машинах, двух артиллерийских системах, 14 беспилотниках и трех автомобилях. Кроме того, уничтожены были два вражеских склада с боеприпасами. Трое оккупантов сдались в плен.

"Большинство трудовых мигрантов и иностранцев, которых правдами и неправдами заманивают в российские вооруженные формирования, проходит максимум 10-тидневную общевойсковую подготовку. Потери во время штурмов среди таких лиц очень значительные", - рассказал Тарнавский.

Война в Украине - ситуация на фронте сейчас

Как сообщал УНИАН, за 10 января на Таврическом направлении силы обороны Украины уничтожили почти 500 российских захватчиков.

Общие потери врага в военной технике составили 45 единицы. В частности, речь идет о четырех танках, семи боевых бронированных машинах, четырех артиллерийских системах и 25 беспилотниках.

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