Также уничтожено 10 танков и 11 артиллерийских систем.

Украинские защитники за минувшие сутки, 11 января, уничтожено 840 российских захватчиков. Также Бойцы ВСУ превратили в металлолом десятки единиц вражеской техники

Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook сообщил, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 января 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 368 460 человек, в том числе 840 за минувшие сутки;

танков - 6060 (+10) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 11254 (+16);

артиллерийских систем – 8710 (+11);

реактивных систем залпового огня - 957;

средств ПВО ‒ 642 (+1);

самолетов / вертолетов – 329 / 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6836 (+1);

крылатые ракеты ‒ 1806;

корабли/катера - 234

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 11612 (+16);

специальная техника - 1339 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 12 января - главные новости

В течение суток 11 января произошло 64 боевых столкновения на фронте. Больше всего столкновений произошло на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что российские десантники и морпехи не хотят штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, эти подразделения считают себя слишком элитными для таких лобовых атак.

11 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина на фронте не наступает широкими шагами, потому что не контролирует небо. В то же время, по его словам, россияне могут двигаться вперед только благодаря убийству тысяч жизней.

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