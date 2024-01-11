Также украинские защитники превратили в металлолом 45 единиц вражеской техники.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти 500 российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

"Общие потери врага составили 488 человек", - говорится в сводке.

Также сказано, что общие потери врага в военной технике составили 45 единицы. В частности, речь идет о 4 танках, 7 боевых бронированных машинах, 4 артиллерийских системах, 1 СПГ (АГС), 25 БпЛА, 2 автомобиля и 2 других важных объектах противника.

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При этом, на Авдеевском направлении украинские защитники и Защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины и воительницы стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. В частности, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Работиного и западнее ивового Запорожской области.

"Всего, на Таврическом направлении враг нанес 35 авиаударов, провел 45 боевых столкновений и совершил 591 артобстрел", - говорится в сводке.

Как добавил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, вторые сутки подряд враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСГВ "Таврия".

Также Тарнавский рассказал о том, какова ситуация на этом участке фронта.

"Поля на Авдеевском направлении-сотни единиц подбитой российской техники. Держим оборону", - сообщает Тарнавский.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки, 10 января, бойцы ВСУ ликвидировали более 800 захватчиков. Всего за время полнометражного вторжения уничтожено около 367 тыс 620 захватчиков. На фронте продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений с российскими оккупантами.

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