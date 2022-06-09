В Северодонецке "свежее" руководство противника по нескольким причинам может показывать новый стиль ведения боевых действий, считает советник руководителя Офиса президента.

В городе Северодонецк российские оккупанты изменили поведение во время ведения боевых действий - противник отошел назад и работает в основном артиллерией и авиацией.

Противник разорвал контакты, нет ближних боев, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По мнению собеседника, новое руководство оккупантов показывает новый стиль ведения боевых действий.

"В Северодонецке они разорвали контакт, отошли назад и работают артиллерией в основном и авиацией. Соответственно, там пустота внутри. То есть они отошли, наши отошли, чтобы артиллерия била в пустое место. Они там усердно бьют без особого успеха...", - отметил советник.

Арестович считает, что "свежее" руководство врагов может показывать новый стиль ведения боев по нескольким причинам.

"...Начальство демонстрирует новый стиль. А демонстрирует оно новый стиль либо потому что оно очень умное, либо потому что оно поняло, что войска надломлены. И гибель Кутузова (генерал-майор армии России Роман Кутузов - Ред.) доказательство тому - что если генерал появляется на место поднимать ВДВ... Но если такие войска посыпались, что же можно хотеть от остальных подразделений?...", - отметил он.

Советник считает, что теперь руководство оккупантов рассказывает подчиненным, как оно их начало "беречь".

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Сначала враг обстреливал военные объекты, а затем атаковал и жилье мирных людей, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.

Позже противник пошел в наступление на востоке нашей страны, "горячей точкой" стал Северодонецк, за город идут бои. В разведке Великобритании предупредили, что противник хочет отрезать город с юга и севера.

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