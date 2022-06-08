Преемник убитого генерала неоднократно подтверждал, что готов на все ради должности и звания.

Не прошло и недели от ликвидации генерал-майора армии РФ Романа Кутузова, как ему уже нашли замену. Теперь командовать 1 армейским корпусом "ДНР" будет полковник Олег Сеньков.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его данным, Сеньков уже приступил к исполнению служебных обязанностей и успел вызвать неподдельную ненависть у подчиненных.

"До назначения в 1 АК Сеньков командовал 42 мотострелковой дивизией (в/ч 27777, Ханкала, Чеченская республика), до этого 7 военной базы (в/ч 09332, Гудаута, Республика Абхазия). За свою службу Сеньков зарекомендовал себя как карьерист, который готов на все, чтобы получить желаемую должность и звание", - пишет Цимбалюк.

Сеньков считает новое назначение реальной возможностью получить генеральское звание и стремительный карьерный рост.

"Для Сенькова назначение на должность командира 1 АК – это такая желанная генеральская звезда и возможность назначения на одну из руководящих должностей в Южном округе. Поэтому в способах и методах достижения задуманного Олег Николаевич себя ограничивать точно не будет", - отметил журналист.

Цимбалюк рассказал, что Сеньков взялся реализовать свои карьерные амбиции и четко продемонстрировал личному составу, что не собирается считаться с такой "мелочью" как жизнь пушечного мяса "армии ДНР".

"По словам офицеров 1-го армейского корпуса, не успев вступить в должность, Сеньков уже зарекомендовал себя как "конченая мр*зь". На первом совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в высказываниях и заявил, что все задачи необходимо выполнить во что бы то ни стало, несмотря на потери в личном составе-военнослужащих 1 и 100 бригад и 11 полка "ДНР", – отметил Цимбалюк.

Подход к службе спровоцировал настоящую ненависть к Сенькову со стороны офицеров. Цимбалюк заявил, что большинство подчиненных командиров желают ему такой же участи, как Кутузову.

"Большинство подчиненных командиров уже желают Сенькову смерти, и готовы сделать все для того, чтобы он как можно быстрее присоединился к Кутузову", - добавил журналист.

Как сообщал УНИАН, слухи о ликвидации генерала Кутузова начали распространяться 5 июня. Через несколько дней в Вооруженных силах Украины подтвердили его ликвидацию.

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