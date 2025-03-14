Сейчас россияне уничтожили около 60% города.

На Покровском направлении Силам обороны удалось удержать оборону благодаря переброске в этот регион бригады морской пехоты.

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на "Радио NV".

"Они удержали фронт Покровска. Враг там смог продавить окраины, два фланга. И была месяц назад опасность замыкания этого окружения. Сейчас такой ситуации и близкой нет, сейчас идут контратаки. Улучшают свою ситуацию наши бойцы на флангах, отбрасывают врага", - сказал он.

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В то же время Нарожный добавил, что российские захватчики уничтожили около 60-70% инфраструктуры в Покровске. Он добавил, что некоторые дома в городе еще остаются целыми.

"Инфраструктуры нет, отопления нет. Но сам Покровск держится. Какой-то опасности, что враг зайдет в Покровск, сейчас нет. Идет улучшение, отбрасывают врага. Есть там также какие-то успехи у россиян. Но в целом ситуация контролируемая, а инициатива на нашей стороне", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте - важные новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявлял, что Россия готовится к весенне-летнему наступлению. Он также отметил, что Украине не стоит надеяться, что Путин не готов уступить свои амбиции.

Тем временем журналисты Forbes обнародовали подробности отступления Сил обороны Украины из Курской области. Отмечается, что само отступление было хаотичным, а потому оккупантам удалось захватить часть западной техники.

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