Враг потерял 65 единиц вооружения и военной техники на Юге Украины.

На Ореховском и Херсонском направлениях за сутки российская армия потеряла почти 180 солдат и десятки единиц вооружения и техники. Об этом рассказали в Силах обороны юга Украины.

"На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино и Старомайорское оккупанты совершили 4 штурма, успеха не имели. На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на 1 штурм, но и он был неудачным. Традиционно понеся потери, оккупанты отошли на свои исходные позиции", - говорится в сообщении.

Всего в течение боевых суток ВСУ получили подтверждение о том, что на указанных направлениях армия противника сократилась на 178 солдат. Это потери, которые оккупанты понесли из-за неудачных штурмов и огневого поражения по своим местам дислокации, позициям и тылам.

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Также таким образом враг потерял 65 единиц вооружения и военной техники. Это - зенитно-ракетный комплекс "Бук", 8 пушек, 3 миномета, станция радиоэлектронной борьбы, 40 единиц автобронетехники, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", 3 разведывательных БпЛА, 7 станций аэрофотофиксации и лодка.

"Уничтожен еще один наблюдательный пункт, 3 полевых пункта боеснабжения, место хранения ГСМ и пункт управления БпЛА", - добавили в ВСУ.

Говорится, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители противника находятся в пунктах базирования.

В то же время оккупанты в течение боевых суток на Ореховском направлении нанесли три авиационных удара, применив 5 управляемых авиабомб и 2 неуправляемые авиационные ракеты. Жертв среди населения нет.

Против населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей захватчики применили 262 FPV-дрона, 5 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 235 осколочных боеприпасов. В результате погиб гражданский человек, еще двое получили ранения. Повреждены частные жилые дома на Херсонщине и хозяйственная постройка в частном жилом секторе на Николаевщине.

Кроме того, вражеские войска из артиллерии 12 раз били по Херсону. Также обстреляны Станислав, Одрадокаменка, Михайловка, Золотая Балка, Дудчаны, Нововоронцовка, Гавриловка, Веселое, Качкаровка, Антоновка, Днепровское, Янтарное, Велетенское, Кизомыс, Береговое и Белозерка. Из-за этого ранен человек, повреждены админздания, частные дома, припортовая инфраструктура, объекты критической инфраструктуры, торговый центр, хозяйственные постройки и автомобиль.

В Запорожье российской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Малиновка, Работино, Новоандреевка, Чаривне, Полтавка, Ровнополь, Орехов и Пятихатки - повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкая и Покровская громады, из-за чего погиб 1 гражданский человек, 1 ранен. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гражданский автомобиль и линии электропередач.

Бои на Юге - последние новости

На Юге Украины штурмов стало вдвое больше. Так, в течение предыдущих боевых суток на левобережье Днепра Херсонщины российские оккупанты решились на три штурма позиций ВСУ, которые оказались неудачными - противник понес потери - около трех десятков убитыми и ранеными.

На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Старомайорское враг провел 7 штурмов, но и здесь успеха не имел.

Всего за тот период Силы обороны получили подтверждение о том, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на 116 солдат. Также выведено из строя 31 единицу вооружения и военной техники.

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