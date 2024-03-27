На Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось в течение суток на 116 оккупантов.

В течение последних суток российская армия вдвое увеличила количество штурмов в районе Крынок и на Ореховском направлении.

"На левобережье Днепра Херсонщины оккупанты решились на три штурма позиций ВСУ, которые оказались неудачными. Наши бойцы удержали позиции, противник понес потери - около трех десятков убитыми и ранеными - и вернулся на свои исходные позиции", - рассказали в Силах обороны юга Украины.

Говорится, что на Ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Старомайорское враг провел 7 штурмов, но и здесь успеха не имел.

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Всего за последние боевые сутки Силы обороны получили подтверждение о том, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось в течение суток на 116 солдат. Также выведено из строя 31 единицу вооружения и военной техники: две зенитно-ракетные комплексы "Бук"; 5 артиллерийских систем; миномет; 2 станции радиоэлектронной борьбы; комплекс видеонаблюдения "Муром-М"; 18 единиц автобронетехники; станцию аэрофотофиксации; лодку. Также уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения.

В то же время оккупанты давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов различных типов. На Ореховском направлении еще и наносят авиационные удары. В частности, там в течение боевых суток захватчики трижды атаковали авиацией, применили 3 управляемые авиабомбы, а также направили неуправляемые авиационные ракеты.

"Однако, с ухудшением погоды дроновая, и артиллерийская активность несколько снизилась. Впрочем, удары по гражданским объектам и людям не прекращаются", - отмечают военные.

По их данным, против населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей армия РФ применила 217 FPV-дронов, 4 ударные БпЛА типа "Ланцет" и сбросила с БпЛА различных модификаций 228 осколочных боеприпасов. В результате на Херсонщине ранены 3 гражданских лица, повреждены многоэтажный и частный дом, 2 гражданских автомобиля, которые везли людям хлеб и воду.

Также вражеские войска из артиллерии трижды ударили по Херсону, обстреляли Львов, Одрадокаменка, Качкаровка, Республиканец, Тягинка и Кизомыс, а в Запорожской области - Красное, Белогорье, Щербаки, Пятихатки, Гуляйполе, Работино, Малиновка, Новоандреевка, Левадное и Вербово. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

На Днепропетровщине враг тоже четыре раза бил из артиллерии по Никополю. Еще артиллерийские обстрелы зафиксированы в Червоногригорьевской и Маровской громадах. Ранен гражданский человек, повреждены частные дома, магазин и линии электропередач.

По информации Сил обороны юга, сейчас корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

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Напомним, в течение предыдущих боевых суток ВСУ удалось сократить армию РФ на 125 солдат и 37 единиц вооружения и военной техники (12 артиллерийских систем, 19 единиц автобронетехники, 6 единиц специальной техники) на Ореховском и Херсонском направлениях.За тот же период противник совершил четыре штурма на Ореховском направлении: по два - в районе Малой Токмачки и Старомайорского. О штурмах на левобережье не сообщалось.

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