На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Продолжаются тяжелые бои за Соледар,где украинские воины круглосуточно отбивают атаки врага, оккупанты наступают еще на четырех направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 18.00.

"Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отбивают атаки врага. Оккупанты несут большие потери. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском - обороняется", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Республика Беларусь продолжает принимать участие в российской агрессии против нашего государства, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.

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В течение суток оккупанты обстреляли из различных видов оружия населенные пункты Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областей.

На Херсонском направлении обстрелу из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

"С целью усиления оборонных возможностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Наблюдается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов", - отмечают в Генштабе.

Бои за Соледар - актуальное

Россияне продолжают попытки штурма позиций ВСУ в Соледаре, не считаясь с собственными потерями. По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, враг ведет бои фактически на руинах.

Украинская армия удерживает город, героически отражая атаки российских сил, в частности "вагнеровцев".

Госдеп США соглашается, что захват города "дорого обошелся" россиянам - и это, считают американцы, также понимают в Кремле.

По словам бойца ВСУ Петра Волощенко, по состоянию на вечер 13 января армия врага продвинулась в "определенную часть" Соледара, но находится под постоянным огневым поражением ВСУ.

Также Волощенко отметил, что Соледар оказался для россиян неудобным в плане ведения городских боев: враг не может подтянуть свою тяжелую технику, отбивая огонь украинских защитников дальнобойной артиллерией.

Появились многочисленные фото и видеоподтверждения того, что Пригожин буквально забрасывает позиции ВСУ "мясом". Еще недавно в сети гулял кадр усеянного трупами российсих солдат поля где-то на Бахмутском направлении.

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