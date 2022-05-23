По его словам, ситуация в районе Попасной стабилизируется.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об обстановке на дуге вокруг Северодонецка. По его словам, ситуация в районе Попасной стабилизируется, а под Изюмом идёт перегруппировка войск Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью российскому правозащитнику и блогеру Марку Фейгину.

Как отметил Жданов, после пополнения под Изюмом войска РФ попытаются пойти в последнюю атаку, так как резерв уже исчерпан.

"В районе Лимана за прошедшие сутки активных боевых действий не проводилось. Были штурмовые действия с трех сторон на город Северодонецк,но успеха не имели. Мы удерживаем свои позиции. Попасная - на всех направлениях на данный момент противник остановлен. Пытается проводить штурмовые действия на север в сторону Северодонецка и на юг в сторону Бахмута, но там подошли наши резервы. Вот почему я и говорю, что новости немножко обнадеживающие. Мы Попасную практически купировали. Вот такая примерно обстановка на дуге вокруг Северодонецка", - отметил Жданов.

Напомним, как отмечал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, российские оккупанты прилагают все усилия, чтобы захватить Луганскую область. Как стало известно, оккупанты стянули огромную кучу техники и 25 батальонно-тактических групп (БТГ), чтобы захватить регион. Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек, то есть речь идет о более 12 тысяч рашистах, которые собираются захватывать Луганщину. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы либо отрезать область от остальной Украины, либо захватить Северодонецк.

Гайдай в очередной раз отметил, что ситуация в Луганской области сверхсложная. Особенно там, где Горская община (Золотое, Катериновка, Тошкивка). К счастью, в последней ВСУ все же удалось выбить врага и закрепиться.

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