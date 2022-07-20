Самыми горячими точками на Донбассе могут стать города Северск, Славянск и Бахмут Донецкой области - именно на захвате этих территорий сосредоточатся основные усилия российских оккупантов.
Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире информационного телемарафона.
"Основные усилия противника сосредоточатся в так называемом треугольнике – Северск, Славянск и Бахмут. Если определять по направлениям, то основным направлением выглядит в первую очередь Северск, следующее – это Бахмут и в третью очередь – Славянск, Краматорск. Славянск и Краматорск – это одна большая городская агломерация. То есть противник будет пытаться вытеснить нас из северского выступления", – утверждает Грабский.
Далее, по словам эксперта, рашисты будут двигаться в направлении Бахмута.
"Очевидно, согласно его (противника - УНИАН) планам, мы можем предусмотреть его попытки продвинуться на Славянск. Но там ситуация для него значительно сложнее, поэтому дай Бог ему справиться с первыми двумя задачами", – сказал Грабский.
Как писал УНИАН, в конце июня Владимир Путин говорил, что конечной целью действий войск России на нашей земле якобы является "защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России". Врагам не удалось захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.
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