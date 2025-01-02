Из-за трудностей ландшафта россияне мало применяют военную технику.

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин рассказал, что сейчас происходит в Часовом Яру и какие силы российские оккупанты там сосредоточили.

"На данный момент ситуация остается непростой, противник штурмует ежедневно, пытается брать наши позиции под своей пехотной силой, кроме того не оставил попытки проникать сквозь позиции наших бойцов, чтобы накапливаться в каких-то руинах в тылу. Однако ни одна его тактика - ни штурмы, ни эти вещи с малыми пехотными группами не являются успешными, линия фронта до сих пор проходит по каналу Северский Донец - Донбасс и противник не имеет тактических и стратегических успехов на нашем направлении", - сказал он в эфире "Эспрессо".

По словам Полухина, из-за трудностей ландшафта россияне мало применяют военную технику. В том числе и потому, что им нужно пересечь канал Северский Донец - Донбасс.

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"И именно поэтому им нужно сначала доехать через руины микрорайона Канал до этого самого канала, потом еще переправиться, поскольку там нет переправ, которые мог бы спокойно преодолеть транспорт. Потом делать остановки - я даже не представляю, как они могут это сделать на самом деле. И большинство техники, которая проезжает к каналу, уничтожается еще на подходах. Кроме того, как она уничтожается дронами на подходах, также у нас еще очень успешно работают минные заграждения, которые наши ребята ставят", - поделился представитель пресс-службы 24-й ОМБр.

Кроме того, он прокомментировал информацию о разрушении позиций ВСУ в Часовом Яру и Торецке. Полухин пояснил, что это не означает прорыв обороны или что россияне зашли на эти позиции.

"Конечно, это означает, что пехота там не может быть. Но конечно, что есть позиции для того, чтобы дальше оборонять этот рубеж. Надо понимать, что в этом есть преимущество городских боев, поскольку есть укрытия практически везде. Это и дома, и есть какие-то подвалы, где можно устраивать себе позиции, поэтому, конечно, что это не дает какую-то критическую историю. Неприятная очень история, но не является критической", - подчеркнул он.

По словам представителя пресс-службы, на этой неделе уменьшилась интенсивность работы КАБами. Правда, враг до сих пор использует бомбы по тыловым городам. Особенно оккупантов интересуют Константиновка, Дружковка, Краматорск и окружающие населенные пункты. Однако по Часовому Яру авиация стала работать меньше. При этом артиллерия и дроны все еще активно используются.

Полухин отметил, что на их направлении враг сосредоточил военных, которые проходили соответствующее обучение и подготовку.

"Против нас стоит 98-я десантная дивизия, также им в поддержку постоянно прикомандировывают то или иное подразделение. Насколько я знаю, сейчас это одни из их мотопехотных, или механизированных бригад, мотострелковых. Это люди, которые действительно проходят подготовку, их не отправляют новенькими, необстрелянными на фронт, это люди, которым дают время, которым посвящают время на то, чтобы подготовиться и снарядить. Это не является какой-то критической вещью, поскольку наши ребята также не являются неопытными, а люди, которые уже длительное время принимают бой активный во время активной фазы войны", - подытожил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

В ВСУ рассказали, что до границы города Покровск (Донецкая область) россияне не дошли, но пытаются окружить город через соседние населенные пункты. Покровск является достаточно большим и укрепленным городом, поэтому идти "в лобовой штурм" противник не хочет.

В течение последних сутоквраг продвинулся в Курахово Донецкой области и на южных окраинах этого города.

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