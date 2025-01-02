Оккупанты уничтожили ряд позиций ВСУ в Часовом Яру и Торецке, - 'Хортица'

Отмечается, что сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

За прошедшие сутки российские оккупанты вели штурмовые действия по всему участку восточного фронта. На некоторых направлениях враг уничтожил позиции Сил обороны. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Отмечается, что за прошедшие сутки противник проводил штурмовые действия в районе Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой и Надежды - на Купянском направлении, а также в направлении Копанок, Тернов, Загрызово и в Макеевке - на Лиманском направлении. Успеха не имел.

В то же время угрожающая ситуация на Краматорском и Торецком направлениях. Как отмечает "Хортица", противник штурмовал укрепления Сил обороны в Часовом Яру и Торецке, а также проводил наступательные действия в направлении Ступочек и Леонидовки.

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"Вследствие огневого воздействия противника некоторые позиции были уничтожены, принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отметили в "Хортице".

Кроме того, продолжаются бои на Покровском направлении. Противник, преимущественно без применения бронетехники, атаковал украинские позиции в направлении Миролюбовки, в районах Воздвиженки, Лисовки, Нововасильевки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Волчьего и Соленого. Украинские воины успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и наступал в направлении Янтарного: атаки отбиты.

Зато на Времовском направлении штурмовые группы противника проводили наступательные действия в районах Константинопольского, Новоселки и Нового Комара. При наступлении в направлении Разлива, противник задействовал бронетехнику. Украинские защитники уничтожили две вражеские БМП, атака захлебнулась.

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В Нововасильевке, что к югу от Покровска Донецкой области, сложилась тяжелая ситуация. Российские оккупационные войска в течение 30-31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го проводили активные штурмовые действия на село с юга и востока. Враг преобладает в живой силе, что может стать решающим фактором, говорят в DeepState.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин сообщил, что россияне пробиваются к реке Оскол и со стороны Макеевки (южнее), и в районе Загрызово (севернее). В районе населенного пункта Двуречная оккупанты постоянно проводят попытки перехода, при том достаточно дерзкие. По его словам, действия армии РФ создают угрозу для Купянска и Боровой.

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