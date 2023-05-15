Юрий Федоров отметил, что украинская армия продвигается на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины под Бахмутом берут российских оккупантов в клещи. На этом направлении фиксируется интенсификации наступательных действий украинской армии.

"Для того, чтобы понять, что происходит под Бахмутом, нужно посмотреть на карту, на которой ясно видно, что вооруженные силы Украины двигаются, начинают сжимать клещи вокруг такого "языка", который направлен в сторону Ивановского. Это населённый пункт к юго-западу от Бахмута и там есть такой "язык", занятый российскими войсками, и там начинают сжимать "клещи". ВСУ подрезают с севера и с юга", - рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

При этом он отметил, что ВСУ продвигаются и с другой стороны, что свидетельствует об интенсификации наступательных действий на Бахмутском направлении.

Бои за Бахмут - что известно

14 мая замглавы минобороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники захватили российские позиции на окраине Бахмута. Кроме того, бойцы Сил обороны взяли в плен российских солдат.

В свою очередь бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин заявил, что наступательный потенциал россиян на Бахмутском направлении существенно снизился. Однако так называемого "снарядного" голода ни у наемников ЧВК "Вагнер", ни у регулярной армии РФ нет.

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