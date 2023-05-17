Враг двое суток держал стометровую поляну, чтобы не допустить оцепления.

Россия подгоняет в Бахмут специально подготовленные подразделения регулярной армии РФ, которые способны сопротивляться и очень упорно обороняют некоторые участки. Об этом сказал заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром", снайпер с позывным "Дед" в эфире телемарафона.

"Действительно вагнеровцы имеют частичный успех в Бахмуте. Они каждый день понемногу продвигаются улица за улицей. Нашим ребятам очень тяжело, но это локальное контрнаступление, которое было сделано 5-6 дней назад мы продвинулись достаточно далеко", - сказал он.

"На сегодня, если смотреть от крайних позиций, где мы находимся и другие подразделения ВСУ и последних улиц Бахмута, где есть наши войска, примерно два километра", - добавил он.

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При этом военный сообщил, что не нужно недооценивать врага. Ведь россияне начали перебрасывать довольно профессиональные подразделения в Бахмут.

"Рашисты подгоняют новые и новые части регулярной армии РФ на подкрепление и среди них есть толковые ребята, или специально подготовленные подразделения", - сказал он.

В качестве примера, "Дед" рассказал, что за некоторые важные участки враг борется очень упорно: двое суток держал стометровую поляну, чтобы не допустить оцепления.

По его словам, преимущество украинской армии в Бахмуте в том, что она очень хорошо оснащена приборами и оружием. Тем не менее, его подразделение собирает средства на прицелы, которые были уничтожены в бою.

Ситуация в Бахмуте-последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба в течение нескольких дней Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. Из-за этого россияне начали перебрасывать туда подкрепление.

В Институте изучения войны считают, что усиление россиянами наступательных действий в районе Бахмута на фоне локальных контратак украинской армии, вероятнее всего, повлияет на возможность самих оккупантов отбить контрнаступление Украины.

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