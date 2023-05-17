Из-за провокации захватчиков погиб один боец.

Захват российских позиций на Бахмутском направлении хоть и проходит эффективно, но оккупанты крепко держатся за свои укрепления, рассказал в эфире телемарафона заместитель командира тактического подразделения ССО "Гром" Андрей ("Дед").

Боец констатировал, что в самом городе "вагнеровцы" ежедневно имеют небольшие тактические успехи. Однако и Вооруженные Силы Украины продвинулись достаточно далеко на окраинах населенного пункта. "К нашему удивлению, атака (ВСУ - ред.) была очень эффективна. В первый же день мы продвинулись на два километра и затем ежедневно продвигались дальше и дальше. На сегодня, если смотреть от крайней позиции, где мы находимся, и до последних улиц Бахмута, где есть наши военные, то до двух километров плюс-минус", - рассказал военнослужащий.

Но, добавил он, надо признать, что рашисты подгоняют все новые и новые части, которые будут идти на подкрепление. Среди них есть довольно профессиональные военные. Во время расчистки территорий одна из групп захватчиков прибегла к провокации, в результате которой погиб один боец из подразделения Андрея.

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"Была небольшая посадка, прореженная с двух сторон снарядами, минами. Они (русские - рд.) засели в небольшом окопе под корнями, и когда наша штурмовая группа пошла расчищать посадку, они подпустили на несколько метров. Когда наши начали забрасывать окопы гранатами, те убежали под корни деревьев. Потом они же вызвали огонь на себя, наши ребята забросали их минами. Затем они вышли из окопа и открыли прицельный огонь. И они держались в той яме два дня", - поделился защитник.

Андрей констатировал, что враг довольно жестко цепляется за свои позиции. "Россияне сделали себе много укреплений, им есть где спрятаться, где переждать наши обстрелы. Под Бахмутом они держатся достаточно хорошо", - отметил боец.

Бои за Бахмут - главное на сегодня

Бахмут, а также Марьинка остаются эпицентрами самых интенсивных боев.

В течение нескольких дней ВСУ освободили от российских оккупантов на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров, поделилась накануне заместитель министра обороны Анна Маляр.

На фоне успешной контратаки ВСУ российское командование стягивает к Бахмуту новые силы и этим уменьшает собственные шансы отбить контрнаступление ВСУ, отметил Институт изучения войны.

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