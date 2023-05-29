В результате успешной боевой операции ликвидированы 30 российских оккупантов.

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала полное видео штурма позиций россиян у "дороги жизни" в Бахмут. Речь идет о шоссе T0504, от Часового Яра через Хромово на Бахмут.

Как видно на опубликованных 3-й штурмовой бригадой кадрах, в ходе боевого задания бойцы заходят во вражескую траншею и при поддержке дронов под артиллерийским огнем противника осуществляют зачистку и уничтожают оккупантов на расстоянии нескольких метров.

Отмечается, что в результате успешной боевой операции ликвидированы 30 оккупантов. 3-я ОШБр отбросила россиян от "дороги жизни", сделав невозможным удержание трассы под огневым контролем врага.

За мужество и героизм восемь воинов третьей роты 1-го штурмбата 3-й ОШБр были отмечены почетными нагрудными знаками командующего Сухопутных войск Украины и представлены к государственным наградам.

Справка. "Дорога жизни" - это последняя асфальтированная трасса, по которой можно доставить боеприпасы, провизию защитникам города-крепости, направить усиление и эвакуировать раненых и погибших воинов.

Бои за Бахмут - что происходит в городе-крепости

Ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области идут с лета 2022 года. Главарь "вагнеровцев" Пригожин недавно уже успел отчитаться, что его наемники захватили город, но это не так, часть Бахмута контролируют украинские силы.

27 мая в Минобороны Украины заявили, что наступательная активность российских оккупантов на Бахмутском направлении снижена из-за замены и перегруппировки войск.

В СНБО подтвердили, что наемники ЧВК "Вагнера" действительно выходят из Бахмута. И сразу уточняли, что эти оккупанты все равно будут воевать против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: