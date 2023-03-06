Сергей Череватый отметил, что на город-крепость приходится треть потерь россиян.

Защитники Украины удерживают город-крепость Бахмут в Донецкой области. Их главная цель - измотать армия РФ и подготовить почву для контрнаступления ВСУ.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что именно на Бахмут приходится около трети общих ежедневных потерь оккупантов.

"Сейчас герои Бахмута делают одну очень большую вещь. Они заставляют истекать кровью врага, они стачивают его боевые возможности, надламывают его боевой дух. Все это делается невероятными усилиями, в сложных погодных условиях, сложных условиях снабжения, под постоянным огнем", - отметил военный в эфире телеканала "Freeдом".

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Он указал, что идет подготовка плацдарма для контрнаступления украинской армии.

"Они выбивают врага, чтобы подготовить плацдарм для тех их побратимов, которые сейчас проходят постоянную подготовку, в том числе за рубежом, осваивают западную модерную военную технику, чтобы потом выбросить эту нечисть с нашей земли. Поэтому их подвиг просто бесценен", - подытожил Череватый.

Бои за Бахмут - что известно

5 марта командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов в районе Бахмута. Он отметил, что бои достигли наивысшего уровня напряженности.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку для решения судьбы Бахмута. В ходе заседания приняли решение, что оборонительная операция и усиление украинских позиций должны продолжиться.

Позже в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что российские захватчики не имеют успеха в штурме города-крепости и несут колоссальные потери.

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