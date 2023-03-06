Иван Ступак отметил, что армия РФ уже потеряла много личного состава, вооружения и времени.

Отход украинских военных из Бахмута в Донецкой области не будет способствовать прорыву российской армии. Разрушенный оккупантами город уже выполнил свою задачу.

По словам эксперт Украинского института будущего Ивана Ступака, Кремль за все время, потраченное на попытки захвата Бахмута, потерял много людей, техники, вооружения и времени.

В то же время союзники Украины ожидают контрнаступления ВСУ, что станет сигналом к массовым поставкам оружия и боеприпасов для украинской армии.

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"При подготовке наступления будет готовиться несколько вариантов, и окончательное решение будет приниматься уже в последний момент", - отметил эксперт в эфире "Апостроф TV".

Бои за Бахмут - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе одно из самых тяжелых сражений, в частности на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях.

4 марта украинские бойцы сообщали, что бои ведутся на окраинах города, но сам Бахмут контролируют Вооруженные силы Украины.

Аналитики И нститута изучения войны считают, что наемники ЧВК "Вагнер", которые и ведут наступление, не могут окружить Бахмут.

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