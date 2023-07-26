Майкл Наки утверждает, что сейчас там серая зона.

ВСУ успешно наступают в Клещеевке и Андреевке, а российская армия теряет позиции на этом направлении. О ситуации под Бахмутом рассказал Руслан Левиев на канале журналиста и политолога Майкла Наки.

"Генштаб ВСУ фактически подтвердил, всё то о чём я говорил в предыдущей сводке про успехи украинских сил на бахмутском направлении: из севера и с юга от Бахмута. Сейчас особенно много говорят про село Андреевка. Вот украинские силы продвигаются сейчас, о чем говорят текущие слухи, которые поступают с обоих сторон. Я хочу сказать, что они смогли выбить российские силы с их позиции в поселке Андреевка и пророссийские телеграм-каналы не прям, что подтверждают, но как бы создают такие вайбы.. Есть продвижение украинских сил - это однозначно", - сказал он.

Майкл Наки утверждает, что сейчас там серая зона.

"Да, там идут бои, то есть идут накаты, идут отражения туда-сюда, контрнаступления внутри самих боев. Ну, в общем, очевидно, что там какая-то очень активная деятельность происходит и скажем так, что не самым лучшим образом складывается для российских войск", - добавил журналист.

Ситуация возле Бахмута - детали

На Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают ежедневно по сотне метров освобождать украинскую землю. Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отметил, что успешные действия в районе Андреевки, как и в любом населенном пункте вокруг Бахмута, позволят завершить операцию по его окружению Силами обороны.

Наступление Вооруженных сил Украины под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских войск. После этого можно будет зайти в тыл Бахмута.

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