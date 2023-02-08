Один вражеский штурмовик был ликвидирован, четверо - ранены.

Под Бахмутом пограничники ликвидировали российских оккупантов, которые планировали атаковать позиции украинских военных.

Как сообщает Государственная пограничная служба, в окрестностях Бахмута аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к украинским позициям.

"Наши защитники совершили по врагу минометный обстрел. В результате 1 штурмовика ликвидировано, 4-х ранено", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на другом направлении еще три вражеские группы пехоты двигались для атаки украинских позиций.

"Минометные расчеты пограничников отработали по противнику и ликвидировали часть боевиков", - добавили в ГПСУ.

Бои за Бахмут-что известно

В свою очередь в британской разведке сообщили, что продвижение оккупантов в районе города-крепости создает проблемы со снабжением для украинских военных.

Военный эксперт и аналитик Defense Express Сергей Згурец прокомментировал возможность оперативного окружения Бахмута российскими войсками. Он отметил, что активные действия оккупантов наблюдаются на севере, юге и востоке города.

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