Никита Шандыба указал на логистические проблемы российских захватчиков.

Ситуация в районе Бахмута остается тяжелой и напряженной, но украинским защитникам удалось освободить около 6 кв. км. территории. Россияне бегут с позиций и сдаются в плен, когда Силы обороны идут на штурм.

"Сейчас медленно, но продвигаемся, а на отдельных участках враг бежит. Также есть случаи сдачи в плен. Нам противостоят в основном мобилизованные военные спереди, а сзади пехоты - мобилизованного мяса - стоит уже "Вагнер", батальон "Ахмат". Эти военные совсем не мотивированы", - рассказал руководитель пресс-службы 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире телемарафона.

По его словам, у россиян большие проблемы с обеспечением – не хватает продуктов и боеприпасов. Он отметил, что на днях украинские бойцы взяли в плен российского военного, который не ел несколько дней.

Видео дня

"Пленный, которого взяли на видео, не ел четыре дня. Их не обеспечивают ни продуктами, ни боеприпасами, ничем. Они не понимают, почему и за что они там стоят… На видео у российского бойца был выбор – или задвухсотиться самостоятельно, или сдаться в плен. Он выбрал жизнь, а его коллега, который был в окопе, себя подорвал", - объяснил Шандыба.

Также он отметил, что 9 мая для россиян в Бахмуте стало переломной датой, после которой "начало складываться впечатление, что они передумали забирать его полностью, меньше прикладывают усилий к обороне". Военный подчеркнул, что захватчики уже начинают сыпаться и будут сыпаться дальше.

Бои за Бахмут - последние новости

14 мая аналитики американского Института изучения войны отметили, что защитники Украины достигли успехов в районе Бахмута. Они указали, что бойцы ВСУ имеют успехи возле села Курдюмовка, а также продвинулись в сторону Клещеевки.

В свою очередь командир штурмовой бригады "Стальная граница" Валерий Падитель рассказал, что россияне отступают возле Бахмута.

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