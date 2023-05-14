Ситуация в районе Бахмута остается тяжелой и напряженной, но украинским защитникам удалось освободить около 6 кв. км. территории. Россияне бегут с позиций и сдаются в плен, когда Силы обороны идут на штурм.
"Сейчас медленно, но продвигаемся, а на отдельных участках враг бежит. Также есть случаи сдачи в плен. Нам противостоят в основном мобилизованные военные спереди, а сзади пехоты - мобилизованного мяса - стоит уже "Вагнер", батальон "Ахмат". Эти военные совсем не мотивированы", - рассказал руководитель пресс-службы 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире телемарафона.
По его словам, у россиян большие проблемы с обеспечением – не хватает продуктов и боеприпасов. Он отметил, что на днях украинские бойцы взяли в плен российского военного, который не ел несколько дней.
"Пленный, которого взяли на видео, не ел четыре дня. Их не обеспечивают ни продуктами, ни боеприпасами, ничем. Они не понимают, почему и за что они там стоят… На видео у российского бойца был выбор – или задвухсотиться самостоятельно, или сдаться в плен. Он выбрал жизнь, а его коллега, который был в окопе, себя подорвал", - объяснил Шандыба.
Также он отметил, что 9 мая для россиян в Бахмуте стало переломной датой, после которой "начало складываться впечатление, что они передумали забирать его полностью, меньше прикладывают усилий к обороне". Военный подчеркнул, что захватчики уже начинают сыпаться и будут сыпаться дальше.
Бои за Бахмут - последние новости
14 мая аналитики американского Института изучения войны отметили, что защитники Украины достигли успехов в районе Бахмута. Они указали, что бойцы ВСУ имеют успехи возле села Курдюмовка, а также продвинулись в сторону Клещеевки.
В свою очередь командир штурмовой бригады "Стальная граница" Валерий Падитель рассказал, что россияне отступают возле Бахмута.