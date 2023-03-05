Президент отметил сегодня за храбрость, прочность и несокрушимость воинов, сражающихся на Донбассе.

На Донбассе одна из самых тяжелых битв, мучительная и тяжелая. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что первая неделя весны - это очередная неделя, когда украинские воины и все, кто помогает защищать государство, сделали украинскую победу еще ближе - отбивали штурмы, уничтожали оккупанта, подрывали вражеские позиции и логистику, берегли границы и города.

"Особо отмечу и сегодня за храбрость, прочность и несокрушимость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одно из самых тяжелых сражений. Мучительное и тяжелое. 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 77-я отдельная аэромобильная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 5-й отдельный штурмовой полк. А еще - наши нацгвардейцы, пограничники. 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов", - подчеркнул президент Украины.

Видео дня

Он поблагодарил всех, кто защищает государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях.

Зеленский поблагодарил волонтеров, которые помогают военным сохранять устойчивость, врачей, медицинских сестричек, которые спасают жизнь и здоровье бойцов.

"Уже готовим и новую неделю - будут новые результаты для Украины", - подчеркнул президент.

Ситуация на Донбассе

Оккупанты продолжают наступать на пяти направлениях фронта в Донецкой и Луганской областях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

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