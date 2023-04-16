На Бахмутском направлении насчитали 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии россиян.

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Даже в канун Пасхи оккупанты продолжали штурмовать и обстреливать город-крепость.

"Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые "скрепы", свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которых преодолевает украинские Силы обороны", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что только за последние сутки на Бахмутском направлении россияне совершили 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, Череватый указал, что произошло 31 боестолкновение, в результате бойцы ВСУ ликвидировали 121 оккупанта, а еще 129 получили ранения.

Видео дня

Бои за Бахмут - последние новости

Россияне уже много месяцев - с лета 2022 года - пытаются захватить город-крепость. Бахмут из-за постоянных обстрелов и бомбардировок превратился в руины, но украинские защитники успешно "стачивают боеспособность врага". По состоянию на 15 апреля на территории города были ожесточенные бои.

Ранее основными силами в боях за город были наемники ЧВК "Вагнера", которые быстро заканчивались в мясных штурмах. Теперь в передней линии "вагнеровцев" частично заменили на кадровых солдат, преимущественно десантников.

Вас также могут заинтересовать новости: