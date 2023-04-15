Украинские воины в жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность российского врага.

На территории Бахмута Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои. Россияне поставили цель захватить этот город, однако украинским защитникам успешно удается "стачивать боеспособность врага".

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что враг продолжает сосредотачивать усилия на Бахмуте.

"Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И они это успешно делают", - отметил Череватый.

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По его словам, оккупанты за последние сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошло 17 боевых столкновений, наши защитники уничтожили 80 россиян, еще 100 ранены, также ликвидированы четыре полевых склада.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, основные наступательные усилия российские оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки бойцы ВСУ отбили 56 атак врага на линии фронта. По данным британской разведки, "вагнеровцы" и десантники активизировали наступление на Бахмут.

Ранее стало известно, что в уличных боях в Бахмуте замечен танк Т-90М "Прорыв" из той партии, что предназначалась для Сватовского направления. Военный эксперт Александр Коваленко назвал это очередным признаком дефицита техники у врага, который вынужден постоянно перебрасывать ее с одного участка фронта на другой.

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