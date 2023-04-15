На территории Бахмута Донецкой области сейчас идут ожесточенные бои. Россияне поставили цель захватить этот город, однако украинским защитникам успешно удается "стачивать боеспособность врага".
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что враг продолжает сосредотачивать усилия на Бахмуте.
"Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг поставил цель взять этот неприступный город-крепость. Наши воины в жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И они это успешно делают", - отметил Череватый.
По его словам, оккупанты за последние сутки нанесли в районе Бахмута 158 ударов ракетами, артиллерией и РСЗО, произошло 17 боевых столкновений, наши защитники уничтожили 80 россиян, еще 100 ранены, также ликвидированы четыре полевых склада.
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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, основные наступательные усилия российские оккупанты сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки бойцы ВСУ отбили 56 атак врага на линии фронта. По данным британской разведки, "вагнеровцы" и десантники активизировали наступление на Бахмут.
Ранее стало известно, что в уличных боях в Бахмуте замечен танк Т-90М "Прорыв" из той партии, что предназначалась для Сватовского направления. Военный эксперт Александр Коваленко назвал это очередным признаком дефицита техники у врага, который вынужден постоянно перебрасывать ее с одного участка фронта на другой.