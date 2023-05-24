Ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в Бахмуте около 100 тысяч своих военных.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Бахмут стал мясорубкой для российских сил.

Во время телефонного брифинга 24 мая Кирби заметил, какой ценой для РФ дались бои за маленький населенный пункт. "Это наступление (на Бахмут), фактически, обошлось России ужасно дорого. И, как я уже говорил, это стало для них определенным образом мясорубкой", - цитирует представителя Белого дома "Укринформ".

Оценочные цифры, озвученные Вашингтоном о потерях россиян под Бахмутом еще в начале мая, являются точными, сказал Кирби. Однако с тех пор россияне ежедневно теряли еще больше сил.

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Бои за Бахмут и потери РФ - главное

По состоянию на вечер 24 мая в Бахмуте и пригороде продолжаются жестокие бои. Однако теперь, по словам эксперта Александра Коваленко, городские бои перешли в фазу артиллерийских дуэлей.

В ответ на успешные контратаки ВСУ у Бахмута россияне начали перебрасывать на фланги дополнительные силы.

В то же время в течение дня в Минобороны наблюдали снижение интенсивности боев в Бахмуте и вблизи города. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы.

Известно, что украинские защитники контролируют некоторую часть района "самолет" в юго-западной части города.

Несмотря на эти сложности, и Маляр, и командующий Восточной группировкой Александр Сырский констатируют определенное продвижение вооруженных сил Украины.

Всего в боях за Бахмут Россия потеряла около 100 тысяч своих солдат, отметил президент США Джо Байден несколько дней назад.

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