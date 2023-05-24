Попытки наступлений также предпринимались на Авдеевском и Купянском направлениях.

Российские оккупанты пытались наступать в направлении населенного пункта Ивановское на Бахмутском направлении, но потерпели неудачу, речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что враг продолжает сосредотачивать свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Всего за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения на указанных участках фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора.

На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить свое тактическое положение. "В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Захватчики нанесли авиационные удары в районах Новокалинового и Степного.

"На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка", - говорится в сообщении.

В то же время на Лиманском направлении в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. Однако они нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Дубрава.

Бои за Бахмут 24 мая - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута.

В то же время, отметила она, это не значит, что враг слабеет: наоборот - он пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, осуществляя постоянные обстрелы.

Вместе с тем, украинским войскам удается понемногу продвигаться. Украинские защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города.