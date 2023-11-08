На Бахмутском направлении наши защитники отбили 22 атаки противника.

Российские оккупанты атаковали украинские позиции на нескольких направлениях, но безуспешно, в течение суток произошло 57 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом отмечает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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По данным Генштаба, на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 11 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Андреевки.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отбили 6 атак.

Также Оккупанты штурмовали Лиманское направление в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар вблизи спорного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Также были безуспешные вражеские штурмы неподалеку Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области. Это на Шахтерском направлении. При этом оккупанты имели поддержку авиации.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине-последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь сегодня отметил, что сейчас Авдеевка с трех сторон фактически находится в полуоточении россиян, поэтому враг с этих направлений бьет по городу из всего имеющегося вооружения.

Он отметил, что враг сейчас перегруппировывается, "получив сильно по зубам".

Враг накапливает свои резервы-около 40 тысяч личного состава согнали в Авдеевку, накапливают боекомплект всех калибров. И пока не видно того, чтобы россияне отказались от своих планов окружить Авдеевку. В последнее время враг применяет схему, когда бросает в атаку небольшие подразделения по 10-20 человек. Украинские войска их обнаруживают и уничтожают артиллерией. Это такая российская игра "на живца", когда оккупанты бросают своих людей, чтобы попытаться выявить позиции украинской артиллерии.

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