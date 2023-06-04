Обозреватель предположил, что скоро добровольцы обзаведутся тяжелой техникой и артиллерией.

Задумка похода бойцов из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" на Белгородскую область - создание буферной зоны на территории РФ.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что свой первый рейд российские добровольцы совершили на отлично даже с ограниченными ресурсами.

"С учетом первого рейда РДК и "Легиона", растянувшегося по фронту на 40 км и заходящему вглубь территории до 7 км, можно очертить приоритетную линию - трасса 14К-3 и ее вариации, ветки и узлы. Очевидно, что РДК и "Легион", не смотря на ограниченный ресурс, эффективно справляются", - оценил эксперт.

Коваленко выразил уверенность, что как только РДК и "Легион" обзаведутся тяжелой техникой и артиллерией, фронт и глубина оперирования этих подразделений сразу же изменятся. Он не сомневается, что у бойцов всё необходимое скоро появится.

"Казалось, глубина не аховая, фронт аналогично и у "второй армии в мире" должен быть ресурс, позволяющий вернуть контроль преступному режиму путина на этих участках, но который день подряд мы видим, что ситуация кардинально обратная. И, опять-таки, это у РДК и "Легиона" еще даже не появились танки", - указал эксперт.

Бои в РФ под Белгородом - ультиматум бойцов

Напомним, 4 июня российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" заявили, что взяли в плен двоих солдат РФ в Белгородской области. При этом они поставили ультиматум губернатору области Вячеславу Гладкову: явиться и забрать их.

Реагируя на это, Гладков частично согласился с требованиями добровольцев, изменив место предполагаемой встречи.