С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов.

Отдельные подразделения оккупантов потеряли не менее 50% личного состава на Попаснянском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"С целью удержания рубежей обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на вероятные направления выдвижения подразделений Сил обороны. Отдельные подразделения 150 - й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, по меньшей мере 50% личного состава, вооружения и техники", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях.

Ранее в американском Институте изучения войны констатировали, что россияне, вероятнее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 2 июня россияне потеряли в Украине 30 850 своих военных.

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