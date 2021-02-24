Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь пострадавшего.

Российские боевики обстреляли Хутор Вильный Луганской области. В результате обстрела жилого квартала погиб мужчина 1947 года рождения.

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Как сообщает штаб ООС для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также произвели дистанционное минирование населенного пункта.

Во дворе одного из местных жителей вечером взорвалась мина, пенсионер получил тяжелые множественные ранения.

Первую медицинскую помощь пострадавшему оказали военные медики, после этого мужчину госпитализировали. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, но ранения оказались смертельными.

Собранные материалы по трагедии будут направлены в СБУ. Будет решаться вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины – Террористический акт.

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Автор: УНИАН