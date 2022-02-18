В Минобороны призвали дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом из-за минирования российскими спецслужбами объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.
Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны.
Отмечается, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.
"Эти меры имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - отметили в ведомстве.
В ГУР призвали дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.
Эвакуация жителей "ЛДНР" - что известно
Сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.
По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".
Пушилін отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.
Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.
Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.
Позже стало известно, что днем в Донецке прогремело несколько взрывов. Главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин назвал взрыв автомобиля начальника "народной милиции" Дениса Синенкова "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева".
Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.