По данным разведки, боевики намерены дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях и обвинить Украину.

В Минобороны призвали дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом из-за минирования российскими спецслужбами объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что военная разведка Украины располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

"Эти меры имеют целью дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах", - отметили в ведомстве.

В ГУР призвали дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

Эвакуация жителей "ЛДНР" - что известно

Сегодня, 18 февраля, глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию.

По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Пушилін отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России.

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Позже стало известно, что днем в Донецке прогремело несколько взрывов. Главарь боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин назвал взрыв автомобиля начальника "народной милиции" Дениса Синенкова "диверсией" и "подготовкой к наступлению Киева".

Напомним, в последние два дня российские оккупационные силы начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе и применение тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Эти действия РФ сопровождает массовой дезинформацией.

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