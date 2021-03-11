Оккупанты использовали по подразделениям ВСУ автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрела оккупантами на Донбассе сегодня неподалёку от Новозвановки ранен украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Пивнич» в Facebook.

«Сегодня, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалёку от Новозвановки, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич». Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

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Автор: Тамара Отовская