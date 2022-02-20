Раненого оперативно доставили в лечебное учреждение.

В районе проведения Операции Объединенных сил контролируемые Россией боевики ранили украинского военного.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - отмечают в штабе.

Отмечается, что по состоянию на 11 часов со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Гранитное - из минометов калибра 120 мм;

дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Опытное - из минометов калибра 120 мм;

Пески - из минометов калибра 82 мм;

Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм;

Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Артема - из минометов калибра 120 мм;

дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;

Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;

Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;

Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;

Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

Золотое - из минометов калибра 120 мм.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирование.

В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику. Несмотря на заявления об отводе войск, НАТО, США и Украина это не подтверждают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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