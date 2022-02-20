В районе проведения Операции Объединенных сил контролируемые Россией боевики ранили украинского военного.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - отмечают в штабе.
Отмечается, что по состоянию на 11 часов со стороны оккупантов зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- дважды Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
- Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Гранитное - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- Опытное - из минометов калибра 120 мм;
- Пески - из минометов калибра 82 мм;
- Новогнатовку – из минометов калибра 82 мм;
- Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- Артема - из минометов калибра 120 мм;
- дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
- Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;
- Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм;
- Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм;
- Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- Золотое - из минометов калибра 120 мм.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирование.
В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику. Несмотря на заявления об отводе войск, НАТО, США и Украина это не подтверждают.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.