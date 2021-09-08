В результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
"Вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней тяжести.
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Нарушение боевиками договоренностей на Донбассе
На Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику оккупантов, размещенную с нарушением линии отвода.
Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 7 сентября.
Так, во время мониторинга отвода вооружения миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи населенного пункта Новоселовка 13 танков T-72, три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и семь единиц боевых машин пехоты (БМП-1), которые размещены с нарушением линии отвода.
Кроме того, вблизи жилого района в населенном пункте Дебальцево обнаружен один бронетранспортер типа МТ-ЛБ.
"Указанные нарушения могут свидетельствовать о подготовке российско-оккупационных войск РФ и их наемников к ведению активных боевых действий", - говорится в сообщении.
В то же время, в очередной раз сообщается о фактах систематического препятствования деятельности СММ ОБСЕ на оккупированных территориях.
В частности, на блок-посту наемников вблизи Новой Марьевки не пропустили патруль миссии, который двигался на юг до населенного пункта Шевченко, а на блокпосту недалеко от населенного пункта Заиченко вооруженные члены незаконных вооруженных формирований не пропустили патруль миссии, который двигался на юго-запад к населенному пункту Пикузы.
"Факты препятствования деятельности СММ ОБСЕ свидетельствуют о попытке вооруженных формирований РФ скрыть от международных наблюдателей свои нарушения и направить их на дестабилизацию обстановки", - отмечают в украинской стороне СЦКК.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе во вторник, 7 сентября, был ранен украинский военнослужащий.
Огнестрельное ранение боец получил в результате вражеского огня.
После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.