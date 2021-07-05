Это не первая потеря в рядах ВСУ за последние дни.

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и смертельно ранили бойца ВСУ.

Об этом сообщает Командование ООС на странице в Facebook.

Еще трое бойцов в результате обстрела получили ранения.

"Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как говорилось в вечерней сводке ООС, по состоянию на 17:00 5 июля было зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны террористов.

Ранее стало известно имя украинского военного, который погиб в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 4 июля. Из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона капитан Юрий Васильевич Письменный, известный по позывному "Феофан". Мужчина родился 4 марта 1962 года. Жил в Днепре, имел высшее медицинское образование. В 2016 году ушел на войну медиком-волонтером - служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован