Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки.

Бывшие боевики из ЧВК "Вагнера" появились под Бахмутом, чтобы закрыть дыры в обороне оккупационной армии РФ

"Относительно "возвращения ЧВК "Вагнера" на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК "Вагнера" больше не существует", - подчеркнул в Telegram советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, ЧВК закончилась вместе с ликвидацией ее основателя Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина, а также рейдерством структуры министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Последние зачистили руководящий состав "Вагнера".

Видео дня

"Сегодня есть лишь бывшие боевики террористической группировки, которые подались кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России - или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении", - добавил Подоляк.

Он пояснил, что "медийный" эффект от этого события больше его реального значения. Это нужно, чтобы ненадолго попытаться перекрыть Новости об освобождении Клещиевки и Андреевки украинскими войсками и уничтожении основных боеспособных формирований РФ на этом направлении.

"Вагнеровцы" в Бахмуте

Как ранее сообщал УНИАН, аналитики ISW еще на прошлой неделе прогнозировали, что разрозненные контингенты ЧВК "Вагнера", вероятно, вернутся на фронт, чтобы воевать против Украины в рядах российской оккупационной армии.

Сегодня, 27 сентября, начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники "Вагнера" вернулись на территории восточной группировки войск.

Речь идет об остатках этого формирования - около 500 человек, которое российское командование планирует привлечь в вооруженном конфликте со стороны РФ. Значительной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут.

Вас также могут заинтересовать новости: