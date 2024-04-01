Греция планирует предоставить Украине крупную партию снарядов, они будут переданы через Чехию. Об этом сообщает iEidiseis.
"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", - отмечают в материале.
Также журналисты сообщили, что боеприпасы будут поступать из запасов армии Греции, а Вооруженные силы страны оценили их как те, которые "пригодны к использованию".
В Греции планируют их продать за 150 миллионов евро. Кроме того, военные отметили, что среди выставленных на продажу снарядов есть и те, что до сих пор использовали на учениях.
Снаряды для Украины: последние новости
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались. Он заверил, что его страна "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины".
В то же время министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что Украине можно предоставить больше боеприпасов, чем 800 тысяч, о которых говорили ранее.
"Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленное количество", - сказал министр и назвал цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.