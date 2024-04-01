Известно, что Греция планирует их продать за 150 миллионов евро.

Греция планирует предоставить Украине крупную партию снарядов, они будут переданы через Чехию. Об этом сообщает iEidiseis.

"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", - отмечают в материале.

Также журналисты сообщили, что боеприпасы будут поступать из запасов армии Греции, а Вооруженные силы страны оценили их как те, которые "пригодны к использованию".

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В Греции планируют их продать за 150 миллионов евро. Кроме того, военные отметили, что среди выставленных на продажу снарядов есть и те, что до сих пор использовали на учениях.

Снаряды для Украины: последние новости

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже начались. Он заверил, что его страна "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины".

В то же время министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что Украине можно предоставить больше боеприпасов, чем 800 тысяч, о которых говорили ранее.

"Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленное количество", - сказал министр и назвал цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.

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