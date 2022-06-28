Передаваемых Словенией БМП M80A хватит на механизированный батальон.

Словения усиливает Вооруженные Силы Украины своими боевыми машинами пехоты M80A, о транспортировке в Украину 35 единиц бронетехники сообщил словенский телеканал 24ur. Этого количества хватит на комплектацию мотопехотного батальона армии Украины.

Сообщается, что эти машины были переданы благодаря "круговым поставкам", в обмен на обязательства США усилить Словению более новым оружием в будущем. В то же время, как пишет издание, БМП М80А много лет находились на базе хранения, поэтому их расконсервация и приведение в полную боеспособность длилась в течение нескольких недель.

Возможности М80А

БМП M80A была разработана в Югославии еще в конце 70-х годов, но, несмотря на господствующее мнение, что это версия советской БМП-2, на самом деле это не так. Хотя по компоновке – переднее размещение двигателя, размещением членов экипажа и десанта, а также, в определенной степени внешним видом, M80A напоминает советскую разработку. Но первая БМП-2 попала на вооружение СССР только в 1980 году, а югославская M80A – годом ранее.

Также неверно и считать, что M80A это лишь версия БМП-1, потому что она отличается от нее всеми составляющими – двигателем, ходовой частью и вооружением. В частности, на югославской машине установлен немецкий лицензионный двигатель Daimler-Benz мощностью 320 л.с.

При весе 13,8 тонны, это дает удельную мощность в 23 л.с. на тонну. Для сравнения у БМП-1 и БМП-2 с 300-сильными двигателями УТД-20 этот показатель составляет 23 и 20 л. на тонну. Также отличается и ходовая часть: пятикатковая у M80A, вместо шести катков у советских БМП.

M80A вооружена 20-мм скорострельной автоматической пушкой HS.820 от Hispano-Suiza с темпом стрельбы 1000 выстрелов в минуту. Что делает ее аналогичной по вооружению немецкой БМП Marder и французскому AMX-10P.

Мощности этого орудия хватает для эффективной борьбы с легкой бронетехникой армии РФ. Бронебойный снаряд из этой пушки пробивает 20-30 мм брони на дальности до 800 метров. В виде вспомогательного вооружения – 7,62-мм пулемет.

Также с этой БМП можно вести огонь ПТРК "Малютка", но эти ракеты настолько устаревшие, что их практическое использование выглядит довольно сомнительным. Хотя многие страны НАТО, которые до этого были членами Варшавского договора, до сих пор держат их на вооружении.

Особенности M80A

Уровень бронирования M80A "классический" для того времени, аналогичный советским БМП, и обеспечивает защиту исключительно от стрелкового вооружения. Это связано с тем, что все эти машины амфибийные, то есть могут преодолевать водные препятствия вплавь. Но в отличие от БМП-1 и БМП-2 югославские конструкторы не стали "гениально" размещать дополнительные топливные баки на дверях в корме.

Учитывая, что M80A были уже на уровне середины 2000-х годов выведены из вооружения, об их модернизации в Словении дополнительным керамическим бронированием, как и современными прицельными устройствами, речь не идет.

Боевое использование этих машин пришлось на период югославских войн, где они использовались всеми сторонами. Поэтому особых данных относительно значительных особенностей машины нет.

Следует также отметить, что M80A продолжает находиться на вооружении в Хорватии, примерно в количестве 100 единиц, а также в Сербии - более 300 единиц, включая модернизированные версии. В Словении все эти машины были заменены на австрийские колесные БМП Pandur в версии 6×6 и финские Patria на шасси 8×8.

БМП M80A - характеристики