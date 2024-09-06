К началу октября у россиян закончатся ресурсы и они перейдут в оборону.

Российские оккупанты в последние дни остановили свое продвижение в районе Покровска, однако это направление остается одним из самых рискованных на фронте.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владимир Селезнев считает, что битва за Покровск состоится этой осенью, пишет "РБК-Украина". Он убежден, что Курская операция не привела пока к значительному улучшению на передовой.

Как напомнил Селезнев, в последнее время россияне захватили целый ряд населенных пунктов Донецкой области, подошли к Торецку и сейчас находятся на пороге главной битвы за Покровск. Опасения возросли на фоне публикации в СМИ информации, что ВСУ якобы сняли войска в Донецкой области и перебросили их на Курщину вместо усиления позиций в районе Покровска. В то же время Селезнев убежден, что речь идет не о фронтовых частях, а о тех, которые прошли восстановление.

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По словам эксперта, россияне активно штурмуют Покровское направление, но остановили движение по прямой и пытаются расширить фланги. Скорее всего, именно на этом противник сосредоточится в ближайшее время.

Относительно общей ситуации на Донбассе Селезнев надеется на прогнозы начальника ГУР Кирилла Буданова. Глава разведки в начале августа заявил, что наступление оккупантов давно затянулось и может продолжаться еще полтора-два месяца.

"Если его прогнозы сбудутся, то к началу октября у оккупантов не будет ресурсов, они станут в оборону, а для нас откроется окно возможностей. Как мы им воспользуемся, зависит от помощи западных партнеров. К сожалению, особо утешительных новостей нет", - подытожил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, на направлении Покровска и Торецка враг сосредоточил группировку из 201 тысячи человек.

Сегодня стало известно, что Военные 12-й бригады специального назначения "Азов" смогли вернуть под свой контроль часть Нью-Йорка и деблокировать из окружения украинских военных.

В ISW отметили, что Курская операция ВСУ повлияла на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности оккупационной армии даже после завершения штурмов Покровска.

К концу сентября или к первым числам октября наступательный ресурс российских оккупационных войск иссякнет. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ, Алексей Гетьман отметил, что есть уже признаки того, что противник выдыхается.

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