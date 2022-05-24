Украинские защитники также уничтожили почти 20 единиц техники.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась об успехах украинских защитников в районе своей ответственности. За сутки бойцы отразили три атаки рашистов. В результате удалось уничтожить до 180 противников и 19 единиц техники.

Статистику опубликовал пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" на своей официальной странице на Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 24 мая, российские фашистские войска совершили 3 атаки. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", — сказано в официальном сообщении.

Потери врага за сутки составили:

личного состава — до 180 человек;

танков — 2 единицы;

БМП — 5 единиц;

БТР — 3 единицы;

артиллерийских систем — 3 единицы;

минометов — 3 единицы;

БПЛА — 3 единицы.

Напомним, самые ожесточенные бои сейчас проходят как раз на Донбассе. Согласно свежим данным от Генштаба, сегодня оккупанты пытались массированно атаковать позиции ВСУ. Они наступали в направлении Северодонецка, Липового и Белогоровки. По мнению офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина, в ближайшие две недели на Донбассе будет проходить максимально горячая фаза войны, ведь Россия стянула в регион все свои силы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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