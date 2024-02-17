По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, россияне не могут похвастаться огромными успехами.

Решение о выходе ВСУ из Авдеевки было непростым, но его приняли для сохранения жизни наших военных, поскольку на протяжении последних месяцев в районе Авдеевки шли адские бои, а силы противника значительно преобладали. Об этом в интервью 24 каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, было понятно, что даже несмотря на существенные потери, Россия будет продолжать наступление. Украинское командование знало об этом, поэтому перебросило под Авдеевку дополнительные подразделения.

"Третья штурмовая бригада, ряд других подразделений, войска специального назначения - все они были нужны для того, чтобы провести организованный и контролируемый выход, а также расположиться на других рубежах", - сказал Тимочко.

Он отметил, что организовать безопасное отступление чрезвычайно сложно, "а еще надо учитывать эвакуацию, прикрытие, расположение бойцов на новых местах".

"Мы понимаем, что было большое количество раненых и, вероятно, часть гражданского населения – это большой пласт задач", – отметил военный.

При этом он считает, что россияне не могут похвастаться огромными успехами - так, было подтверждено, что во время выхода несколько наших бойцов попали в плен, но оккупанты не обнародуют видео, на которых было бы видно много украинских пленных.

"В то же время мы наблюдаем картину, что наши бойцы взяли очень много россиян в плен, возможно, их и будут менять. На самом деле отступление было спланировано, организовано и это видно", – подчеркнул председатель Совета резервистов.

Ситуация в Авдеевке

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал о выходе украинских воинов из Авдеевки.

По его словам, выход личного состава из Авдеевки "происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки".

До этого Тарнавский информировал, что РФ бросила на штурм Авдеевки все резервы.

Он отметил, что сам город агрессор стирает с лица земли авиабомбами и артиллерийскими обстрелами.

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