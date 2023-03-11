Наша авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские военные уничтожили очередной склад боеприпасов и нанесли около 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 субботы, 11 марта. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и два места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков", - сказано в сводке.

Видео дня

Ситуация на фронтах в Украине - это стоит знать сегодня

Утром 11 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враги сосредотачивают главные усилия на том, чтобы наступать на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском. Защитники Украины на востоке нашего государства в течение суток отразили более 100 вражеских атак.

Эпицентром боевых действий остается город Бахмут, там противники несут огромные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 158 тысяч захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: