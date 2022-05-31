Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись.

На Полтавщине двое российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые из "Града" открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры на Харьковщине, приговорены к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня вынес Котелевский районный суд Полтавской области.

По данным следствия, своими действиями оккупанты разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета. Сначала обстрелы военнослужащие (наводчик и заряжающий "Градов") осуществляли из населенного пункта Малиновка Белгородской области РФ, а после вторжения открывали огонь уже с территории Украины.

Во время дебатов в суде 26 мая прокурор просил суд назначить российским военным по 12 лет лишения свободы — высшую степень наказания за инкриминируемое преступление.

Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись.

Адвокаты обвиняемых Валерия Иванова и Владимир Ковальчук просили суд учесть то, что их подзащитные действовали под принуждением, а также их искреннее раскаяние, и предложили назначить менее, чем 12 лет лишения свободы.

Приговором суда обвиняемые в нарушении законов и обычаев войны российские военные Бобыкин и Иванов приговорены к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

"Бобыкина признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев... Считать срок с 6 апреля 2022 года. Иванова признать виновным в совершении преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев... Считать срок с 6 апреля 2022 года... Приговор может быть обжалован", - заявил судья Евгений Болибок.

26-летний Александр Бобыкин - рядовой, водитель-заряжающий боевой машины "Град", а 23-летний Александр Иванов - ефрейтор, наводчик боевой машины "Град". Оба военных - из 200-й отдельной мотострелковой Печенежской Краснознаменной, ордена Кутузова, арктической бригады. Это тактическое соединение Береговых войск ВМФ Российской Федерации, в/ч 08275, что дислоцируется в поселках Печенга и Луостари Мурманской области. Оба не женаты и не имеют детей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинца, который сдавал врагу позиции ВСУ в Харькове, приговорили к 15 годам.

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