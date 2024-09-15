План победы Украины сначала представят Штатам.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии LIGA.net опроверг опубликованный Bild якобы "план победы" Владимира Зеленского.

"Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с Bild не говорил", - сказал Литвин.

Он также добавил, что любой договор, похожий на "Минск-3" "никто россиянам не подарит" - Украина против любого замораживания войны, и на всех уровнях украинская власть говорит об этом.

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Также, по словам советника, для Украины важно, чтобы США поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки. Поэтому план сначала презентуют Штатам, поскольку именно эта страна "способна обеспечить реализацию его наполнения", пояснил Литвин.

"План победы": что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планирует поехать в США, чтобы представить Джозефу Байдену "пакет победы". Впоследствии этот план также представят кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Между тем немецкое издание BILD сообщило, что в стратегии Зеленского есть требование разрешить развертывание западного дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ. В то же время, издание распространило информацию о том, что в плане также есть пункт о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта. Фактически - это должно стать "временным замораживанием ситуации".

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