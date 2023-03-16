В ролике - преимущественно печальные кадры. Но есть и хорошие моменты - они поддерживают в сердцах украинцев уверенность в победе.

СтратКом ВСУ показал, как выглядит фронт на окраинах Бахмута - одного из самых горячих направлений по плотности огня в войне с оккупантами.

Ведомство отметило в Telegram, что роликом с линии фронта поделились бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. В видео - преимущественно грустные кадры: разрушенные дома и безлюдные села, которые оставляют за собой снаряды вражеской армии.

Однако есть и хорошие моменты: в частности, один из украинских военных, находясь по колени в грязи, улыбается и даже шутит.

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"Погода обещает быть теплой", - иронизирует он.

Также в одном из моментов машину ВСУ сопровождает верный пес-побратим, который рьяно поддерживает украинцев громким лаем.

Ситуация под Бахмутом - последние новости

Напомним, что сейчас украинцы пристально следят за событиями, разворачивающимися в украинской крепости Бахмут, которая уже стала символом несокрушимости украинских военных в войне с россиянами.

Сегодня Силы Специальных Операций ВСУ порадовали граждан приятной новостью - там сообщили о провале россиян, которые под давлением украинской армии были вынуждены отказаться от запланированного ночного штурма.

Между тем аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что по состоянию на 16 марта наступление "вагнеровцев" под Бахмутом все ближе к кульминации. Силы РФ слишком истощены, чтобы продолжать вести оппозиционные бои.

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