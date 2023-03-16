Наступление "вагнеровцев" все ближе к кульминации, считают американские аналитики.

В городе Бахмут Донецкой области и возле него есть силы российских захватчиков, которые сейчас, похоже, не слишком задействованы в боях.

Противник также может бросить в бой 2-ю мотострелковую дивизию или вооруженные формирования, переброшенные с других участков фронта, идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиками, наступательные действия российской частной военной компании "Вагнера" все ближе к кульминационному моменту, и войскам РФ, предположительно, для предотвращения кульминации нужно будет задействовать значительное количество резервных сил.

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"Возможно, им удастся это сделать, поскольку ISW заметил части российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и вокруг него, которые, похоже, не слишком задействованы в боевых действиях сейчас...", - говорится в материале.

Аналитики считают, что только наступательных действий наемников не хватит противнику, чтобы оккупировать Бахмут.

Ситуация в Бахмуте - сейчас это стоит знать

Город Бахмут стал эпицентром боевых действий. Бои за город продолжаются уже не один месяц, и россияне там несут огромные потери. Стоит отметить, что украинская сторона решила усиливать Бахмутское направление.

Утром 15 марта Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Бахмуте идут постоянные позиционные бои.

В начале марта британская газета The Guardian, ссылаясь на западных чиновников, писала, что потери России во время попыток захватить Бахмут составляют до 30 тысяч захватчиков.

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